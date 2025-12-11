Bina önünden malzemeleri izinsiz alan şahıslar kameraya yakalandı

Eskişehir'de bir bina önünden malzeme alırken uyarılan ve uzaklaşan şahıslar, dakikalar sonra bu kez de bahse konu alanın karşı tarafından malzemeleri izinsiz at arabalarına yüklerken güvenlik kamerasına yakalandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, at arabasıyla gelen şahıslar, iddiaya göre bir apartmanın önündeki tahta ve bazı malzemeler aldı. Binadakilerin uyarılarının ardından bölgeden uzaklaşan şahıslar, dakikalar sonra bu kez de bina karşısındaki alanda bulunan bazı tahta ve malzemeleri izinsiz alarak olay yerinden uzaklaştı. Bölgede yaşayan market sahibi Ertuğrul Yüksel, bu tarz durumlar sık sık yaşandığı için muzdarip olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR