Eskişehir'de Kanlıkavak parkında trafik denetimi yapıldı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde 35 araç ve sürücüsüne işlem uyguladı. Denetimlerde yetersiz ehliyet, kasksız motosiklet kullanma, motosikleti kaldırımda kullanma ve plakasız araç kullanma gibi kural ihlalleri tespit edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde 35 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 19.30-22.30 saatleri arasında Kanlıkavak parkında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; yetersiz ehliyet ile araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, motosikleti kaldırımda kullanmak ve tescilli aracı plakasız kullanmak olmak üzere kural ihlalinde bulunan 35 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR