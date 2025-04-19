İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Eskişehir'de Kaçak Sigara Satışı Yapan Şüpheliye Soruşturma

Eskişehir'de Kaçak Sigara Satışı Yapan Şüpheliye Soruşturma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak sigara sattığı belirlenen bir şüphelinin aracında satışa hazır 5 bin 750 adet makaron ele geçirdi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, kaçak sigara sattığı belirlenen ve aracında satışa hazır 5 bin 750 adet makaron ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şahsa ait olduğu tespit edilen araç arandı. Yapılan aramada, naylon poşetler içerisinde satışa hazır, tütünle doldurulmuş 5 bin 750 adet makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.