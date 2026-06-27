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Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu

Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu
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Eskişehir'de düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu kapsamda, şüpheli bir şahsın kaçak/sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli şahsın ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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