Eskişehir'de Huzur ve Güven Operasyonunda Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven operasyonunda 3 şahsın üzerinde bulunan 3 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın yapılan üst aramasında, 3 adet tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR