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Eskişehir'de Hırsızlar Bağ Evinde Köpekleri Öldürdü ve Eşyaları Çaldı

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Eskişehir'de bir bağ evine giren tıbbi maskeli hırsızlar, çamaşır makinesinden oyuncağa kadar birçok eşyayı çalarken iki köpeği öldürdü. Ev sahibi ve komşuları, artan hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını istiyor.

Eskişehir'de bir bağ evine giren tıbbi maskeli hırsızlar çamaşır makinesinden oyuncağa kadar birçok eşyayı çalarken iki köpeği ise öldürdü.

Eskişehir'de sanayi esnafı olan Osman San, Gülpınar Mahallesi'nde bir hobi bahçesi dizayn etti. Fakat il merkezine kısmen uzak olan bahçeye hırsızlar dadandı. Daha önce hobi bahçesindeki eve giren ve kazma, kürek, jeneratörünü çaldıran talihsiz adam ile 6 komşusunun evi, geçtiğimiz hafta pazar günü yine hırsızların hedefi oldu. Bahçeye giren ağzı tıbbi maske ile kapalı, elinde ise eldiven bulunan 3 hırsıza havlayan Osman San'ın köpeklerinden 1'ini bıçakla diğerini de vurarak öldüren şahıslar diğer iki köpeği de çaldı. Daha sonra levye yardımıyla kilitleri kırarak eve giren şüpheliler evden, çamaşır makinası, televizyon, güneş enerjisi akülerini, müzik sistemini ve oyuncakları çaldı. Çaldıkları eşyaları sırtlayarak park ettikleri araçlarına kadar taşıyan 3 hırsızın rahatlığı dikkat çekti. Yaklaşık 150 bin lira zararı olan ev sahibi San, en çok köpeklerine üzüldüğünü söyledi. Kendisi gibi 6 komşusunun daha evine hırsız girdiğini belirten San, duruma bir çözüm getirilmesini istiyor.

"Kazma kürek gibi ev aletlerimiz komple gitmişti"

Osman San, "Bizim burada köpeklerimiz vardı. Olayın yaşandığı pazar günü buraya gelip köpeklerimizin karnını doyurduk. Pazar günü saat 5'e kadar buradaydık sonra şehir merkezine döndük. Pazartesi günü yine köpeklerimizin karnını doyurmak için geldiğimizde evi bu şekil gördük. Kapı zorlanmış burada akülerimiz vardı. Akülerimizi çalınmış, kapıyı zorlayıp içeri giriyorlar. Bana en çok acı veren köpeklerimizi öldürmeleri oldu. Birine bıçak sokup öldürüyorlar izi var, diğerini ise muhtemelen ya sopa vurup ya da tekmeleyerek öldürdüler. Telleri yıkıp birde bizim burada çevrede 6-7 eve giriyorlar. Tabi Jandarma kolluk kuvvetlerine bildirdik. Bu bizim 2'inci hırsızlığımız, 2 seferdir böyle zarar veriyorlar. Yani bunun 3 ya da 4 olmayacağı belli değil. Biz iyice tedirgin olmaya başladık, önceki hırsızlığımızda jeneratörümüz ve ev aletlerimiz gitmişti çeşitli. Bahçede kullandığımız kazma kürek gibi ev aletlerimiz vardı. Hepsi komple gitmişti o zamanda büyük bir zarara uğramıştık" dedi.

"Çalınan eşyalardan çok köpeklerimize üzüldük"

Geçtiğimiz hafta Pazar günü 150 bin liralık eşyasını çaldıran Esnaf Osman San şöyle devam etti;

"Bir daha hırsızlık olmaması için kamera taktırdık. Şimdi ise hırsızlar yüzümüze baka baka evlere giriyorlar, köpeklerimizi öldürüyorlar. Bu bildiğin katliam hırsızlık değil. Güneş paneline bağlı 4 adet jel akü vardı onları alıyorlar. Çocuklarımızın burada elektronik oyuncakları vardı onları götürüyorlar. Televizyon, çamaşır makinası, müzik sistemi ve şarjlı el aletleri vardı hepsini götürüyorlar. Bizim tahminiz 3 kişi hırsızlık yapıyor. Kadraja 3 kişi giriyor yüzleri belli, şuan benim 100-150 bin TL zararım var. Biz çalınan eşyalardan çok köpeklerimize daha çok üzüldük daha 2 yaşındalardı köpeklerimiz. İsimleri Fox ve Max'ti. Köpeklerimiz biri dişi diğeri ise erkekti. 2 tane köpeğimiz ise kayıp götürdüklerini tahmin ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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