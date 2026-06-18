Gıda ve yem denetimlerinde 687 bin 86 TL ceza kesildi

Eskişehir'de 11-17 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 687 bin 86 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 ve 17 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 342 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 12 numune alımı, 56 ithalat ile 138 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 4 idari yaptırım uygulandığı, 687.086 TL idari yaptırım sonucu para cezası yazıldığı ve 3 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı