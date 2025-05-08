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Eskişehir'de Enerji İçeceği Hırsızlığı

Eskişehir'de Enerji İçeceği Hırsızlığı
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Eskişehir'de bir marketin önünde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında, gece saatlerinde iki şüpheli, içecek dolabından 3 koli enerji içeceği çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar dikkat çekti.

Eskişehir'de bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, işletmenin önünde bulunan içecek dolabını açan şüpheli ve arkadaşı, toplamda 3 koli enerji içeceğini alarak oradan uzaklaştı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan markette gece saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. İşletmenin kapalı olmasını fırsat bilen şüpheliler, marketin önünde bulunan ve içinde enerji içecekleri olan dolabın kapağını zorlamaya başladı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, şüpheli şahsın dolabın kapağını açtıktan sonra iki koli enerji içeceğini aldığı görünüyor. Daha sonra şüphelinin arkadaşı da 1 koli enerji içeceğini alarak marketten uzaklaşıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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