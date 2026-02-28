Eskişehir'de dilencilik yapan 40 şahsa işlem uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince dilencilik yapan 40 şahsa 70 bin 560 TL para cezası yazılırken, dilencilikten elde edilen 2 bin 855 TL'ye el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, 23-28 Şubat tarihleri arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, dilencilik yaptığı tespit edilen 40 şahsa 70 bin 560 TL idari para cezası uygulandı. Dilencilikten elde edilen 2 bin 855 TL'ye de el konulurken, 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ayrıca, 2 şahsa 'mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek' suçundan 3 bin 528 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı