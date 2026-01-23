Haberler

Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 206 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 53 firmada aykırılıklar tespit ederek toplam 206 bin 596 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik kontroller yapıldı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 174 bin 812 idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 16-22 Ocak 2026 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 53 firmada 2 bin 460 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 206 bin 596 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 15 firmada 75 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Bunu hiç beklemiyordu! Milli yıldızımıza büyük şok