Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı belirlenen 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edildi. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR