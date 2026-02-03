Eskişehir'de araç aksesuarı satan dükkanda yangın

Eskişehir'de araç aksesuarı satan bir iş yerinde meydana gelen yangında, dükkan sahibi dumandan kısmen etkilendi.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Borsa Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın zemin katındaki araç aksesuarı üzerine faaliyet yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi. Olayda iş yeri sahibi dumandan kısmen etkilenirken, sağlık ekiplerice şahsa müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma işlemleri yapılan dükkanda maddi zarar göze çarptı. - ESKİŞEHİR