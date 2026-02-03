Haberler

Eskişehir'de araç aksesuarı satan dükkanda yangın

Eskişehir'de araç aksesuarı satan dükkanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir araç aksesuarı dükkanında çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, maddi zarar meydana geldi.

Eskişehir'de araç aksesuarı satan bir iş yerinde meydana gelen yangında, dükkan sahibi dumandan kısmen etkilendi.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Borsa Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın zemin katındaki araç aksesuarı üzerine faaliyet yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi. Olayda iş yeri sahibi dumandan kısmen etkilenirken, sağlık ekiplerice şahsa müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma işlemleri yapılan dükkanda maddi zarar göze çarptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi