Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasından servet çıktı.

26 KİLO ALTIN, 1 MİLYON DOLAR, 120 BİN EURO...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunduğu tespit edildi.

DİJİTAL VARLIKLARI DA MERCEK ALTINDA

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı. Acar'ın dijital varlıkları da mercek altına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile muhtemel soğuk cüzdanlarda tutulan dijital varlıkların tespiti için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

PARALAR HAZİNEYE AKTARILABİLİR

Acar hakkında yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının mahkemece sabit görülmesi halinde ele geçirilen tüm menkul varlıkların kamu yararına devlet hazinesine aktarılması bekleniyor.