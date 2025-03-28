Eski Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Eski Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Konya'da yürüyüş yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bulunduğu bölgede sabah sporuna çıkan Metin Şahin'e önce sözlü olarak sataşan M.E., iddiaya göre fiziksel saldırıda bulunarak Metin Şahin'i bacağından bıçakladı. Tekvando Federasyonu eski Başkanı Metin Şahin, çevreden gelenlerin yardımı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Metin Şahin'i bacağından yaralayan ve olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Madde bağımlısı ve 16 ayrı suçtan sabıkası olan M.E.'nin soruşturması sürüyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Metin Şahin, "Bugün sabah saatlerinde Yaka Meram'da elim bir olay yaşadım. Sabah sporu, daha doğrusu yürüyüş yaptığım sırada tanımadığım, bilmediğim ve daha önce hiç görmediğim bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradım. Canıma kast eden, gözü dönmüş ve ne yaptığını kendisi bile bilmeyen bu kişinin önce sözlü sonra da fiziki saldırısı neticesinde sol bacağımdan yaralandım. Çevredeki duyarlı insanların yardımı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavim yapıldı ve şu anda evimde istirahat ediyorum. Beni tanıyan, seven dostlarımız rahat olsunlar, ben iyiyim. Bu arada sabıkası destan gibi olan şahıs, emniyet yetkililerinin özverili çalışması sayesinde yakalandı ve gözaltına alındı. Yaşamış olduğum bu olay ile ilgili olarak; başta arayan, soran ve ilgilenen bütün dostlarım olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi görevlileri ile emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA