Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL