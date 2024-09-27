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Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı

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Beykoz'da motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Serhat Akın Futbol

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