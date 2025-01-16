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Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'a Çarpan Sürücü Tekrar Tutuklandı

Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'a Çarpan Sürücü Tekrar Tutuklandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder'in tahliyesine itiraz edildi. Mahkeme, Emre Ali Önder'in tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan sürücünün Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında tahliyesine itiraz eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talebi Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi ve sanık tekrar tutuklandı.

Taksirle ölüme neden olmaktan 2 ila 9 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan ve 4 ay tutuklu kalan sürücü Emre Ali Önder, 10 Ocak'ta Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alınarak tahliyesine karar vermişti. Datça Asliye Ceza Mahkemesinin tahliye kararının ardından aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda; sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1,16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine itirazı görüştü ve sanığın tekrar yakalanmasına karar verdi. Yakalanan sanık Emre Ali Önder'in yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde gece saat 02.20'de yolun karşısına geçmek isterken Emre Ali Önder idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil kendisine çarpmıştı. Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Karaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra hastanede yakalanan sürücü Emre Ali Önder'in yapılan alkol muayenesinde 1,16 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Sürücü Önder, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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