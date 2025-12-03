Haberler

Borsa manipülasyon soruşturmasında Gökhan Gönül'e ev hapsi kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla gözaltına alınan Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Soruşturma, küçük yatırımcıları zarara uğratan yapay fiyat dalgalanmaları üzerine başlatıldı.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çekinkaya hakkında ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

BİST ( Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi. Adliyeye sevk edilen diğer 10 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı

Vanspor direnemedi! Trabzon, seyircisi önünde turu atladı
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler

Süper Lig devi, kupada 2. Lig ekibine elendi
Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi

Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.