Esenyurt'ta Pazarda Kavga: Kasa ve Sopalarla Saldırdılar

Esenyurt'ta Pazarda Kavga: Kasa ve Sopalarla Saldırdılar
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Esenyurt'ta pazarcılar ile müşteriler arasında yaşanan sözlü tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların görüntüleri kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta pazarcı ile müşteri arasında çıkan tartışmasında ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda yaşandı. iddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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