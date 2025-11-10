Haberler

Erzurum'da Bitcoin Dolandırıcılığı Davası: Mahkeme Kararı Mağdurları Üzdü

Erzurum'da Bitcoin Dolandırıcılığı Davası: Mahkeme Kararı Mağdurları Üzdü
Güncelleme:
Erzurum'da Bitcoin ile yatırım yapma vaadiyle dolandırıcılığa maruz kalan mağdurlar, mahkemenin verdiği ceza kararına tepki gösterdi. Sanıklara toplamda 66 yıl hapis cezası istedi, ancak bazıları beraat etti. Mağdurlar, dolandırılan paralarının enflasyon karşısında değer kaybettiğini belirttiler.

Erzurum'da Bitcoin'le kar payı elde etme vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran şüpheliler hakkında mahkemenin verdiği ceza mağdur vatandaşları üzdü.

5 yılın sonunda dört şüpheli için toplamda en az 66 yıl hapis cezası istenirken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı paralar, enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybetti.

Erzurum'da mağdurların iddiasına göre, Tuba P., eşi Erkan P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığı ile vatandaşlardan para topladı. Kurduğu saadet zinciri ile yatırım yaptıkları parayı değerlendirip, 6 yıl boyunca kar payı dağıtan Tuba P. son aldığı paraların geri ödemesini yapmadı. Tuba P'ye ulaşamayan 16 kişi, 2020 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştu.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kısım sanıklar hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilirken sanıkların iştirak iradesi ile aynı fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı birden fazla kişi ile birlikte basit dolandırıcılık suçunu işlediklerinin mahkeme tarafından kabul edilmesine rağmen mahkemenin gerekçeli kararında katılan bazlı değerlendirme yapılarak sanıkların bir kısım katılanlara yönelik eylemlerinin birden fazla kişi ile birlikte basit dolandırıcılık suçu olarak kabul edilirken bir kısım katılanlara yönelik eylemlerinin ise iştirak iradesi ile gerçekleşmediğinin kabul edilmesi suretiyle sanıklar hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verildi.

Usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılmasını isleyen mağdurlar, "5 yıl süren bir davada verilen cezalar müşteki olarak bizleri çok üzdü zararlarımız ana para üzerinden değerlendirildi 5 yıl öncenin verilen parasıyla şimdiki bir değil" dediler. - ERZURUM

