Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Erzurum'da 1 Ton Metil Alkol Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'da bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 ton metil alkol ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Erzurum'da 1 ton metil alkol geçirildi

ERZURUM - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ton metil alkol ele geçirildi.

Ekiplerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum'da bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda, 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde; C.A. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.