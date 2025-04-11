Erzurum'da 1 Ton Metil Alkol Ele Geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'da bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 ton metil alkol ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Erzurum'da 1 ton metil alkol geçirildi
ERZURUM - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ton metil alkol ele geçirildi.
Ekiplerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum'da bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda, 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesinde; C.A. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa