Erzincan'da Nitelikli Dolandırıcılık Olayları: 1.4 Milyon TL Zarar

Güncelleme:
Erzincan'da 7 farklı nitelikli dolandırıcılık olayı, mağdurların GSM operatöründe yaptığı işlemlerle bağlantılı olarak tespit edildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı, birisi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte meydana gelen 7 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının benzer yöntemlerle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde mağdurların, dolandırıcılık olaylarından kısa süre önce kentteki bir GSM operatöründe hat açma, hat kapatma ve telefon değiştirme gibi işlemler yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık olaylarının bu işlemlerin hemen sonrasında gerçekleştiği, mağdurların toplamda 1.424.000 TL zarara uğratıldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında Erzincan merkezli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.B., N.B., Y.E.A. ve Ö.F.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
