Son dakika haberleri | Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika yerel haberi... - Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı Erzincan'da iki minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'da iki minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Gürsu idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs ile 1278 sokaktan 1062 sokak istikametine seyreden Oğuz Sıtkı Akpınar yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt kaza mahalline gelerek trafik ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - 3. Sayfa