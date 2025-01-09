Erzincan'da İki İşadamı Arasında Silahlı Kavga: 1 Gözaltı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ortak oldukları otelden dolayı aralarında husumet başlayan iki işadamı arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda 4 el silahla ateş açtığı öne sürülen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kemaliye ilçe merkezinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otelin ortağı olan İ.K., ile S.B., arasında yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. S.B.'nin işlettiği lokantaya gelen İ.K., kapı önünde 2 el havaya ateş açtıktan sonra 2 elde S.B.'ye yönelik ateş açtı. Mermilerin hedef almadığı olayda S.B., saldırıyı yara almadan atlattı.

Olaya polis ekipleri müdahale ederken İ.K., olay yerinde gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından şüpheli İ.K., İliç Adliyesine sevk edildi. - ERZİNCAN