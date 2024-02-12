Erzin'de trafik kazası: Araç sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Hyundai marka 54 UC 508 plakalı mandalina yüklü araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, özverili çalışmaları sonucu yaralı vatandaşı araçtan çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY