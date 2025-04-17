Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal ailesinden gelen acı haberlerle sarsıldı.

BABASI DA VEFAT ETTİ

9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal vefat eden Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Ural Yanal, 86 yaşında vefat etti.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören Yanal yaşam mücadelesini kaybetti. Ural Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği açıklandı.