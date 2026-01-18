Haberler

Erciş'te iş yeri yangını
Van'ın Erciş ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerinde büyük maddi zarar meydana gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangını, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş Sitesi'ndeki marangoz atölyesinde çıktı. Gece saat 23.55 sularında çıkan yangını fark eden bekçi itfaiyeye haber verdi. Henüz sebebi bilinmeyen yangın ihbarını alan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

