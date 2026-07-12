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Van'ın Erciş ilçesinde iş yeri yangını

Van'ın Erciş ilçesinde iş yeri yangını
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Van'ın Erciş ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren bir dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde faaliyet gösteren dükkanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevler başka yerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu dükkanda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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