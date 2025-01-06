Engin Elibol'a kurulan kumpas mı? Arababank davasında karar açıklandı

DAVA DOSYASININ DETAYLARI: 500 MİLYON TL ZARAR

CNGZ şirketi, piyasa fiyatlarının çok altında sıfır kilometre araç satma vaadiyle yüzlerce kişiyi mağdur etti. Dolandırıcılık faaliyetinin boyutları 500 milyon TL zarara ulaşırken, dosyada 57 kişi şikâyetçi olarak yer aldı. Şirketin başındaki Ahmet ve Halil Cengiz kuzenlerin, eşleri üzerinden yönettikleri sistemde, mağdurlardan para transferleri gerçekleştirildi. Şirketin mal varlığının bir kısmının hâlâ tasfiye sürecinde olduğu belirtildi.

KUZEN İMAMLARA REKOR CEZALAR

Davada suçlamaların odağında yer alan Ahmet ve Halil Cengiz kuzenler, şirketin dolandırıcılık faaliyetini organize etmekle suçlandı. Mahkeme, her iki sanığa da 186'şar yıl hapis cezası verdi. Şirketin diğer çalışanlarından Murat Dilek 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İmamların eşlerine de çeşitli cezalar verildi. Savcılık, dolandırıcılık planının geniş bir ağla yürütüldüğünü belirtti.

ENGİN ELİBOL: "BEN KUMPAS VE ALGILARIN TUTSAĞIYIM"

Sanıklardan iş insanı Engin Elibol, dava boyunca suçlamaların asılsız olduğunu savundu ve beraat etti. Elibol'un savunmasında, mağdurların organize bir şekilde WhatsApp gruplarında yönlendirildiği vurgulandı. Söz konusu gruplarda geçen "Büyük iş insanlarını şikâyet edelim, korkar ve öderler" ifadeleri, Elibol'a yönelik iddiaların planlı bir algı operasyonu olduğunu ortaya koydu. Elibol, "Ben bu olayda hem malımla hem canımla tehdit edildim. Mağdurların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesiyle bu davada hedef haline getirildim. Ben yönlendirilmiş düşüncelerin tutsaklığıyla yargılandım" dedi.

MAĞDURLAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER

Dolandırıcılık mağdurları arasında Arnavutköy Sıddık Camii İmamı Mücahit Yeşiloğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Muhammed Metehan Yazar ve başka kamu görevlileri yer aldı. Bu isimlerin dolandırılmasında diğer sanıklardan Şaban Aktan'ın rol oynadığı belirtilirken, Aktan'a 10 ay hapis cezası verildi.

KUMPAS MI, TESADÜF MÜ?

Engin Elibol'un beraat kararı, kendisine yönelik suçlamaların planlı bir kumpas olabileceğini ortaya koysa da dolandırıcılık organizasyonunun detayları hâlâ tam olarak aydınlatılmadı. Mahkeme sürecinde Elibol'un 40 aracının kaybolduğu ve kendisinin de mağdurlar arasında yer aldığı ifade edildi. Ancak davada Elibol'un adı, özellikle mağdurların organize şekilde yönlendirilmesiyle gündeme getirildi.

ARABABANK DAVASI: CEVAPSIZ SORULAR

Arababank davası, dolandırıcılık olayının boyutları kadar, mağdurlar ve suçlanan kişiler arasındaki çelişkilerle de dikkat çekti. Kuzen imamların organize ettiği faaliyetler ve kayıp milyonların akıbeti, dava dosyasında cevapsız sorular bırakırken, Engin Elibol'un yaşadığı mağduriyet, "adalet yerini buldu mu?" sorusunu akıllara getirdi.