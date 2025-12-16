Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı bin 30'a yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 30'a yükseldi. Sri Lanka'da ise can kaybı 643'e ulaştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da geçtiğimiz ay etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Endonezya Afet Yönetim Ajansından (BNBP) yapılan açıklamada, Aceh, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra'yı vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 30'a yükseldiği, 206 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. 186 bin 488 ev, bin 600 kamu binası, 219 sağlık tesisi, 967 okul, 434 ibadethane ve 290 ofis binasında hasar meydana geldiği aktarıldı. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto felaketten etkilenen bölgelerdeki yolların çoğunun onarıldığını, 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edileceğini belirtti. Toparlanma sürecinin birkaç ay sürebileceği kaydeden Subianto, "Bunu 3-5 günde bitiremeyiz. Etkilenen bölgeler 2 ya da 3 ay içinde normale döner" dedi.

Üst düzey hükümet yetkilileri, yeniden inşa maliyetinin 3.1 milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor.

Sri Lanka'da can kaybı 643'e ulaştı

Sri Lanka'da da can kaybı arttı. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, 17 Kasım'da ülkeyi vuran Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 643'e yükseldiği, 184 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi. Sellerin ülkenin 25 bölgesinin tamamında toplam 1 milyon 364 bin 481 kişiyi etkilediği kaydedildi.