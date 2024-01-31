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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre bayilerinde EYP denetimi gerçekleştirdi

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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gübre bayilerinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. EYP Komisyonunca aylık yapılan EYP denetimlerinde gübre bayilerindeki nitratlı gübrelerin barkod ve GTS giriş, çıkış kontrolleri yapıldı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gübre bayilerinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

EYP Komisyonunca aylık yapılan EYP denetimlerinde gübre bayilerindeki nitratlı gübrelerin barkod ve GTS giriş, çıkış kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Emet Tarım Güvenlik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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