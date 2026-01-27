Haberler

Van'da 'yardım' bahanesiyle emeklileri ve engellileri dolandıran şüpheli tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bankaların para çekme noktalarında emekli ve engelli vatandaşları dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları ile yakalandı. Dolandırıcının, vatandaşların kart şifrelerini öğrenip, kartlarını değiştirdiği belirtildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bankaların para çekme noktalarında emekli ve engelli vatandaşları hedef alan dolandırıcı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli lokasyonlarda bulunan bankaların para çekme noktalarında son iki ay içerisinde, para çekme işlemlerine fazla haiz olmayan emekli maaşını ya da engelli maaşını çekmek için işlem yapmak isteyen 4 vatandaşımıza yardım amacıyla yaklaşıp vatandaşlarımızın kart şifrelerini öğrenip, el çabukluğu ile kartlarını başka bir geçersiz kart ile değiştiren ve mağdur şahıslardan aldığı kartlar ile başka bir para çekme noktasına giderek vatandaşların hesaplarında bulunan paralarını çektiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına altına alınmıştır. Şüpheli şahıs 'Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçu kapsamında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
