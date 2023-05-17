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Elazığda kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Elazığda kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı Beldesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yurtbaşı Elazığ 3. Sayfa Haberler

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