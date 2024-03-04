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Elazığ'da yarışan sürücülere cezai işlem uygulandı

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Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yarışan iki otomobil sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Yarışan otomobillerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da yarıştıktan sonra makas atan 2 sürücüye polis ekiplerince cezei işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi'nde yan yana gelen iki otomobil sürücüsü önce trafikte tehlikeli hareketler yaparak yarışmaya başladı. Yarışan otomobiller daha sonra makas atarak ilerlerken, o anlar bir başka araçta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS görüntülerinden trafiği tehlikeye sokan araçları tespit ederek cezai işlem uyguladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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