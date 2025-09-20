Haberler

Elazığ'da Yalıtım Malzemeleri Deposunda Yangın

Elazığ'da Yalıtım Malzemeleri Deposunda Yangın
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir inşaat yalıtım malzemeleri deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da yalıtım malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan inşaat yalıtım malzemeleri satan inşaat firmasının deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yalıtım deposunda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, yanan malzemeler maddi zarara neden oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
