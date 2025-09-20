Elazığ'da Yalıtım Malzemeleri Deposunda Yangın

Elazığ'da yalıtım malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan inşaat yalıtım malzemeleri satan inşaat firmasının deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yalıtım deposunda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, yanan malzemeler maddi zarara neden oldu. - ELAZIĞ