Elazığ'da Üretici Traktörüne 3 Römork Bağlayarak Mahsul Topladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir üretici, traktörünün arkasına 3 tane römork bağlayarak mahsul toplamaya çıktı.

Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde bir üretici, mahsulleri toplamak için yola koyuldu. Traktörünü alan çiftçi, aracının arkasına 3 tane römorku sıraladı. Tehlikeye aldırış etmeden 3 römorkla yola koyulan üretici, uzun bir süre köy yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. - ELAZIĞ