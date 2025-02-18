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Elazığ'da Sürücü Manav Tezgahına Çarptı

Elazığ'da Sürücü Manav Tezgahına Çarptı
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Elazığ'da dönüş yaparken kontrolünü kaybeden bir sürücü, manav tezgahına çarparak meyve kasalarının devrilmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın dönüş yaparken kontrolünü kaybeden bir sürücü, manav tezgahına çarparak meyve kasalarını devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Şıra Meydanı'nda meydana gelen kazada, bir sürücü dönüş yaparken kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle manava ait meyve kasaları devrilirken meyveler yere saçıldı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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