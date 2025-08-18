Elazığ'da Sebze Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

Güncelleme:
Elazığ sebze halinde bir şahıs, dükkan önünde duran bir çuval sebzeyi çalarak aracına yükledi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı, iş yeri sahibinin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olay, Elazığ sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla hal içindeki bir dükkanın önüne gelen şahıs, bir süre sebze dolu çuvalları inceledi. Ardından şahıs, sebze dolu çuvalın tekini aracına atarak götürdü. Dükkanına gelen ve çuvallardan birinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde durumun farkına vardı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
