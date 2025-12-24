Çakmak hırsızı kameraya yakalandı

Elazığ'da bir marketten çakmak çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir büfede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıslar, büfeye gelerek malzeme aldı. Bir şahıs aldığı malzemeleri işletme sahibine verdiği anda, diğer şahıs tezgahın üstünde bulunan çakmak alanından bir tane çakmak alarak cebine koydu. Bir süre sonra yeniden bir çakmak daha alan şahıs bunu da cebine attı. Aldıkları malzemenin ücretini veren şahıslar işletmeden ayrılırken, çalınan çakmak anları ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ