Elazığ'da Markette Şok Olay: Gençler Ürünleri Açıp Yedi
Elazığ'da bir zincir markette 4 genç, reyondaki kapalı ürünleri açıp yedi ve hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da bir markete giren 4 genç, reyondaki ürünleri açıp yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı.
Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi. Ürünü yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa