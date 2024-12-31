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Elazığ'da Markette Şok Olay: Gençler Ürünleri Açıp Yedi

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Elazığ'da bir zincir markette 4 genç, reyondaki kapalı ürünleri açıp yedi ve hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir markete giren 4 genç, reyondaki ürünleri açıp yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı.

Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi. Ürünü yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Elazığ'da Markette Şok Olay: Gençler Ürünleri Açıp Yedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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