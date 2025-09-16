Elazığ'da Market Deposunda Yangın Çıktı

Elazığ'da bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir marketin deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ