Haberler

Elazığ'da Market Deposunda Yangın Çıktı

Elazığ'da Market Deposunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Mahallesi'nde bir marketin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Elazığ'da bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir marketin deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.