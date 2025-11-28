Elazığ'da Kış Lastiği Denetimlerinde Cezalar Başladı

Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza kesildi.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla ülke genelinde başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, tek tek lastikleri kontrol etti. Uygulamanın 15 Nisan 2026'ya kadar devam edeceğini aktaran ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı. Kış lastiği takmayan sürücülere ise 5 bin 856 lira ceza kesildi.

Denetimlerin önemine dikkat çeken tır şoförü Hüseyin Akbaş, "Kar başlamadan hazırlığımızı yapmamız lazım. Polis ekiplerimiz de görevlerini yapıyorlar. Bizler de tır şoförleri olarak dikkat ediyoruz. En önemlisi can güvenliğidir. Biz de onun için dikkat ediyoruz. 15 Kasım gelmeden kış lastiğimizi takarak hazırlığımızı tamamladık" dedi. - ELAZIĞ