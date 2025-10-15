Eğirdir'de Trafik Denetiminde 4 İşçi Servisine Ceza Kesildi

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında 19 servis aracı denetlenirken kurallara uymayan 4 işçi servisine toplam 5 bin 146 TL ceza kesildi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timi tarafından bugün sabah saatlerinde Antalya il yolu üzerindeki Balkırı köyü yol ayrımında trafik kontrol uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle servis araçlarına yönelik kontroller ön planda tutuldu. 15 işçi servisi ve 4 okul servisi olmak üzere toplam 19 servis aracı durdurularak denetlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, çeşitli eksiklikler ve trafik kurallarına aykırılıklar tespit edilen 4 işçi servisi aracına toplamda 5 bin 146 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA