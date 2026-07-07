Edremit'teki yangında 2 bin saman ve yonca balyası zarar gördü

Edremit ilçesinde, bir hayvancılık işletmesinde çıkan yangında 2 bin saman ve yonca balyası zarar gördü. Çıkrıkçı Mahallesinde çıkan yangına Edremit İtfaiye Gurup Amirliği 5 araç, 1 kepçe ve 10 personelle müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Çıkrıkçı Mahallesi Gebekesik Mevkii'nde bulunan bir işletmenin saman deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 5 araç, 10 personel ve 1 kepçeyle giden Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 2 bin kadar saman ve yonca balyasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı