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Edremit'teki yangında 2 bin saman ve yonca balyası zarar gördü

Edremit'teki yangında 2 bin saman ve yonca balyası zarar gördü
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Balıkesir Edremit'te bir hayvancılık işletmesinin saman deposunda çıkan yangında 2 bin saman ve yonca balyası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Edremit ilçesinde, bir hayvancılık işletmesinde çıkan yangında 2 bin saman ve yonca balyası zarar gördü. Çıkrıkçı Mahallesinde çıkan yangına Edremit İtfaiye Gurup Amirliği 5 araç, 1 kepçe ve 10 personelle müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Çıkrıkçı Mahallesi Gebekesik Mevkii'nde bulunan bir işletmenin saman deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 5 araç, 10 personel ve 1 kepçeyle giden Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 2 bin kadar saman ve yonca balyasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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