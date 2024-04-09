Edremit'te Husumetli İki Kişi Karşılaştı, Kanlı Bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde husumetli olan 2 kişinin karşılaşması kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yolören köyünde ikamet eden A.A.(26) isimli kişi A.M. (36) isimli kişi karşılaşınca çıkan küfürlü tartışma bir anda büyüdü. A. M. isimli kişi belinden A.A.'yı vurdu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. - BALIKESİR