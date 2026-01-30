Haberler

Bulgar gümrüğü, Türk plakalı otobüste 150 bin euro değerinde altın ele geçirdi

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan gümrük kontrollerinde, Türk plakalı yolcu otobüsünde iki Kosova vatandaşı yolcunun üzerlerinde toplamda 911 gram altın takı ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgar gümrük müfettişleri ön soruşturma başlattı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Kosova'ya giden Türk plakalı yolcu otobüsünde 150 bin euro değerinde 911 gram altın, Bulgar gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Kosova'ya giden yolcu otobüsü, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı gümrük kontrolüne alındı. Türk plakalı 10 yolculu bir otobüste yapılan kontrollerde Kosova vatandaşı iki yolcunun üzerlerinde beyan edilmemiş altın takılar taşıdığı tespit edildi. Bulgar gümrük memurları, yolculardan birinin iç ceplerinde 622,80 gram, diğer yolcunun ceketinde ise 289 gram olmak üzere yüzük, kolye, madalyon, küpe ve bileziklerden oluşan altın takılar ele geçirildi.

Uzman incelemesine göre, ele geçirilen altınların toplam ağırlığı 911,80 gram, 21 ayar olduğu ve toplam değerinin 152 bin 270 euro olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde Bulgaristan gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
