Edirne'de Zabıta Memuru Pazarcı Esnafı Tarafından Darbedildi

Edirne'de zabıta memuru tartıştığı pazarcı esnafı tarafından darbedildi... O anlar kamerada

EDİRNE - Edirne'de pazaryerinde görevli zabıta memuru, tartıştığı esnaf tarafından darbedildi.

Edirne Binevler Kapalı Pazaryeri'nde görev yapan zabıta memuru ile pazarcı esnafı olduğu öğrenilen bazı şahıslar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede yaralanan zabıta memuru Erdal D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde, Erdal D.'nin burnunda kırıklar olduğu tespit edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, saldırıya karıştığı değerlendirilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.