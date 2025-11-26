Haberler

Edirne'de Tıra 59 Bin TL Ceza Uygulandı

Uzunköprü'de jandarma ekipleri, azami yük sınırını aşan bir tıra 59 bin 526 TL trafik cezası kesildi. Araç sahibine, taşıma irsaliyesi olmadan yük taşıdığı ve yükün %25 fazla olduğu belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tonaj denetiminde, azami yük sınırını aşan bir tıra toplam 59 bin 526 TL trafik cezası uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik jandarma timi tarafından Hamidiye-Harmanlı köy yolu üzerinde yapılan denetimde, yük taşıyan bir tırın azami yüke göre yüzde 25 fazla yükleme yaptığı ve taşıma irsaliyesi olmadan yük taşıdığı tespit edildi.

Ekipler, Karayolları Trafik Kanunları kapsamında araç sahibine 59 bin 526 TL trafik idari para cezası kesti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
