Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç vererek mağdur eden 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, karşılığında ise yüksek meblağlarda senet imzalatarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 3 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet 9.19 mm fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

