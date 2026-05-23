Edirne'de madencilik işçileri maaş ve tazminat iddiasıyla greve çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kiremitçiler Maden Ocağı'nda çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları ve tazminat ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle greve çıktı. İşçiler ve aileleri mağduriyet yaşarken, yetkililerden inceleme talep ediliyor.

İddiaya göre, uzun süredir maaşlarını alamayan çok sayıda işçi ve aileleri ciddi mağduriyet yaşamaya başladı. İşçiler, aylardır emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve seslerini duyurmakta zorlandıklarını belirterek haklarını aramak için greve gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İşçiler adına yapılan açıklamada, Kiremitçiler Grup Madencilik tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaların sahadaki gerçekleri yansıtmadığı ileri sürüldü. Grev haklarını kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilere, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı öne sürüldü. İşçilerin 4 gündür grevde olduğu belirtildi.

İşçiler ve yakınları, yaşanan mağduriyetin kamuoyuna duyurulmasını isterken, yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatmasını talep etti.

"Kiremitçiler Grup Yönetimi tarafından yapılan kamuoyu açıklaması"

Kiremitçiler Grup Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, konkordato sürecinde çalışan haklarının korunmasına öncelik verildiği belirtilerek, geçmiş döneme ait yaklaşık 1,5 aylık ücret alacağının 26 Mayıs'ta İŞKUR aracılığıyla çalışanların hesaplarına yatırılmasının planlandığı ifade edildi. Açıklamada, Nisan ayı maaş ödemelerinde üretim faaliyetlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle gecikme yaşandığı belirtilirken, ödemelerin en geç 12 Haziran'a kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
