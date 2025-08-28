Edirne'de Kaçakçılık Operasyonları: Milyonlarca Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda milyonlarca lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen ve Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne transit gitmekte olan bir tır, risk kriterleri çerçevesinde kırmızı hatta sevk edildi. Araç içerisindeki beyan edilmeyen ürünleri gizlemek isteyen kaçakçılar, tırı farklı eşyalarla doldurdu. Ancak gümrük muayene memurunun dikkati sayesinde yapılan kontrollerde 228 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayar, 150 barkod yazıcı, 150 barkod okuyucu, 20 Wi-Fi cihazı ve 4 kameralı kamera sistemi, 245 şarj adaptörü, 7 telsiz ve ekipmanı ile 66 farklı eşya ele geçirildi.

Tırın motor bölümünden 500 cep telefonu çıktı

Bir gün sonra Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen ve boş olduğu beyan edilen bir tır, riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada motor bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan aramada, 500 akıllı cep telefonu, 470 cep telefonu kılıfı ve 240 elektronik sigara bulundu.

Hamzabeyli'de 19 bin 980 adet elektronik sigara yakalandı

Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda ise risk analizleri kapsamında X-Ray taramasına alınan bir tır, CCTV kameralarından da izlemeye alındı. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama yapıldı. İncelemelerde, ülkeye girişi yasak 19 bin 980 adet elektronik sigara ile 140 oto parçası ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE